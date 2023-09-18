Москва, 18 сентября, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин продлил ещё на год ответные меры России, которые предусматривали продовольственное эмбарго. Они будут действовать до 31 декабря 2024 года. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации 18 сентября.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер <…> в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», ― говорится в документе.

Правительству поручено обеспечить в рамках своей компетенции осуществление мер, необходимых для выполнения указа.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября 2022 года глава Российского государства подписал указ о продлении продовольственного эмбарго на год. Решение является ответом на антироссийские санкции.

Россия впервые ввела продуктовое эмбарго в августе 2014 года в ответ на санкции, введённые западными странами из-за воссоединения Крыма и ситуации в Донбассе. Запрет на поставки определённых продуктов питания, сырья и продовольствия затронул США, ЕС, ​ Канаду, Австралию, Норвегию, затем распространился на другие страны, присоединившиеся к антироссийским санкциям.

Под запрет для ввоза в страну попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С октября 2017 года ограничения распространились на ввоз живых свиней (за исключением чистопородных племенных животных), субпродуктов и жира животных, животного масла.

В апреле в ходе поездки в Тулу Путин назвал введение Россией в 2014 году продовольственного эмбарго сложным и рискованным шагом. Он напомнил, что критики и скептики говорили о том, что Россия вообще останется без нужной номенклатуры продовольствия и вообще без продовольствия как такового. Но этого не произошло, а произошло совсем обратное ожиданиям тех недоброжелателей, которые не желали стране добра, указал российский лидер.