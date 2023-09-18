Москва, 18 сентября, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин передал во временное управление Росимуществу доли норвежского медиахолдинга Amedia в пяти типографиях «Прайм Принт», следует из указа, опубликованного 18 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

РИА Новости/Антон Денисов

В частности, документ касается подразделений «Прайм принт» в Воронеже, Екатеринбурге, Москве, Новосибирске и Челябинске.

Указ вступил в силу со дня официального опубликования 18 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Путин подписал указ, согласно которому акции Danone и «Балтики» передали в управление Росимущества. Из указа следовало, что Росимуществу передаются доли в ООО «Пивоваренная компания «Балтика» и акции АО «Данон Россия».

Российский лидер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал заметным событием замещение зарубежных компаний. Глава государства отметил, что выпуск продукции с уходом владельцев торговых марок не прекратится, но прибыль остаётся в России. Путин подчеркнул, что власти никогда никого не выгоняли с российского рынка и предлагали компаниям подумать о последствиях.