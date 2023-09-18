Варшава, 18 сентября, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Предложения по ввозу зерновых, которые Украина выдвинула Европейскому союзу, не устраивают Польшу и другие соседние страны. Об этом со ссылкой на источники сообщило Польское агентство печати (РАР).

IGOR TKACHENKO/EPA/ТАСС

В материале отмечается, что граничащие с Украиной страны объединения сочли это предложение, предполагающее систему разрешений на экспорт, недостаточным.

«На встрече в Брюсселе Польша раскритиковала новое предложение Украины относительно зерна», ― отмечается в сообщении.

По мнению Варшавы, это не решает вопрос притока и контроля украинского зерна.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая Европейская комиссия ввела запрет на экспорт украинского зерна с Украины в страны Восточной Европы — Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию. Ранее эти страны самостоятельно прекратили ввоз украинской аграрной продукции.

После этого глава Украины Владимир Зеленский пригрозил ЕС международным арбитражным судом, если Евросоюз продлит запрет на ввоз зерна из республики. Он обратился к Европейской комиссии, заявив о нетерпимости к нарушению соглашения об ассоциации и условий свободного рынка.

Европейская комиссия 15 сентября не стала продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна. В свою очередь, Украина обязалась принять меры для предотвращения скачков объёмов поставок зерна в ЕС, а также к 18 сентября представить план действий по контролю экспорта зерна в Евросоюзе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что украинское зерно нельзя пускать на польские рынки. Позже 12 сентября Моравецкий направил Еврокомиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз в страну украинского зерна. Он отметил, что если Еврокомиссия не продлит эту меру, то власти Польши сделают это сами.

В итоге Варшава, Братислава и Будапешт продлили ограничения на поставки зерна с Украины собственными решениями, при этом София полностью открыла свой рынок для украинской агропродукции, а Бухарест заявил, что примет окончательное решение после ознакомления с планом действий Киева по мерам экспортного контроля.

Замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил 18 сентября, что Киев подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления запрета на ввоз украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии.