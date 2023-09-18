Москва, 18 сентября, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Мужчина на западе Москвы нашёл труп женщины вблизи жилых домов на улице Молдавской, сообщили 18 сентября в пресс-службе московского управления Следственного комитета.

ГСУ СК России по г. Москве Место обнаружения трупа женщины

«По данным следствия, 18 сентября 2023 года на участке местности, расположенном в сквере вблизи улицы Молдавской в городе Москве, обнаружено тело женщины 1972 года рождения с признаками насильственной смерти в виде удушения, а также повреждениями в области лица», — сообщили в ведомстве.

СКР возбудил уголовное дело об убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ.

Сотрудники ведомства, в том числе криминалисты, осмотрели место, где лежало тело, начали комплекс мероприятий по установлению полной картины произошедшего. В рамках уголовного дела пройдёт ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую.

Также, отметили в СК РФ, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления.

По данным РЕН-ТВ, труп нашёл мужчина во время прогулки с собакой.

Как сообщало ИА Регнум, на северо-западе Москвы в хостеле 17 сентября нашли труп 30-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Как сообщили в СК РФ, на теле криминалисты обнаружили множество телесных повреждений.

Пятью днями ранее, 12 сентября, на севере Москвы нашли два трупа без голов — один в квартире, другой — в парке. Известно, что найденный в квартире убитый — хирург-травматолог, которого нашла родственница.