Москва, 18 сентября, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить выпуск нормативных актов для строительства высотных деревянных домов, сообщили на сайте Кремля.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Ускорить издание нормативных правовых и иных актов, регулирующих порядок архитектурно-строительного проектирования и строительства, в том числе высотного, с применением деревянных конструкций, современных экологичных и энергоэффективных решений», — говорится в перечне поручений президента по итогам совещания по вопросу развития строительной отрасли.

Доклад по этой теме правительство должно предоставить президенту до 1 мая 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, Путин поручил министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства ускорить решение вопроса о доступности строительства деревянного домостроения. На совещании по развитию строительной отрасли 8 августа российский лидер подчеркнул, что давал поручение решить вопрос о более доступном деревянном домостроении до 1 июня 2023 года.

Президент также заявил на совещании 8 августа, что с начала 2023 года около 400 тысяч семей в России улучшили свои жилищные условия по программе льготного ипотечного кредитования. Путин отметил, что строительство имеет чрезвычайно важное значение и для экономики России, и для социальной сферы.