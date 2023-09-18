Москва, 18 сентября, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Россия приняла решение выйти из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). В опубликованном 18 сентября заявлении МИД страны отмечается, что по вине его западных участников, в частности Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и ЕС, деятельность совета с марта 2022 года фактически парализована.

РИА Новости/Павел Львов

«Финляндское председательство не подтвердило готовность передать России руководство в СБЕР в октябре 2023 года в нарушение принципа ротации, сорвав проведение необходимых подготовительных мероприятий. В сложившихся условиях вынуждены объявить о выходе Российской Федерации из СБЕР», — говорится в публикации.

Ведомство выразило убеждённость в ошибочности сопутствующей политики Финляндии политической конъюнктуры и её несоответствии долгосрочным интересам жителей Заполярья.

«Ответственность за развал архитектуры Баренцева сотрудничества целиком и полностью лежит на наших «партнёрах», — заявили в МИД.

Отмечается, что послание главы ведомства Сергея Лаврова о выходе страны из совета направлено участникам и секретариату организации и высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, а также министрам иностранных дел стран-членов и секретариату организации.

Дипломаты отметили, что российская сторона продолжит работу над своими национальными задачами на Севере и останется открытой для взаимодействия с теми странами, которые настроены на конструктивизм и взаимовыгодное сотрудничество.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта Северная Европа и ЕС остановили сотрудничество с Россией по Арктике в рамках СБЕР. Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и ЕС выразили общее мнение, что не видят никаких иных выходов, кроме такого, но при этом они убеждены в ценности кооперации и поддерживают СБЕР и его работу. Позднее, 11 марта, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала такое решение подрывом стабильности на севере Европы. Дипломат отметила, что без России Совет Евроарктического региона теряет всякий смысл.

СБЕР учреждали как форум регионального сотрудничества на встрече министров иностранных дел России и стран Северной Европы в городе Киркенесе в 1993 году. В совет вошли как постоянные члены Дания, Исландия, Норвегия, Россия, Финляндия и Швеция, а также Комиссия Европейских сообществ. Помимо этого Великобритания, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, Польша, Франция, США и Япония имеют статус наблюдателей.