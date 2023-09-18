Вашингтон, 18 сентября, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Политика стран Запада в противостоянии с Россией закончится провалом из-за недооценки возможностей Москвы, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью, опубликованном 16 сентября на YouTube-канале Judging Freedom.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он отметил, что руководители западных стран убедили себя в ошибочном мнении о слабости России и близости к краху. По этой причине они рассчитывают, что смогут добиться успеха, продолжая оказывать небольшое давление на Москву, считает эксперт.

«Путин рассчитывает сдерживать Украину до тех пор, пока она не будет вынуждена либо сдаться, либо пойти на мирные переговоры на условиях Москвы. Не будет такого, чтобы Россия отступила, на это нет шансов», — сказал Джонсон.

Он отметил, что Запад придерживается своей стратегии уже 18 месяцев и продолжает за неё держаться, несмотря на отсутствие результатов. Джонсон также заявил, что до начала СВО на Украине ожидал мирного урегулирования конфликта в Донбассе, но украинский лидер Владимир Зеленский только обострил ситуацию.

«Зеленский предал украинский народ. Я помню, во время предвыборной гонки он обещал наладить отношения с Россией и положить конец гражданской войне», — добавил аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, Джонсон 16 сентября указал на то, что в сентябре западные СМИ почти перестали писать про Украину, хотя ранее новости на эту тему публиковали каждые полчаса. Он считает, что причиной этому стали постоянные победы российской армии, а журналистам нечего рассказывать о конфликте, кроме больших потерь ВСУ и их поражений.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны блока не способны удовлетворить запросы Украины по поставкам вооружений. Он также призвал государства, поставляющие оружие Киеву, задуматься о своей безопасности и о рисках.