Башкирия, 18 сентября, 2023, 17:13 — ИА Регнум. В одном из заведений общепита в Башкирии посетители устроили массовую драку. Инцидент произошёл в кафе «Зуфар» в городе Баймаке. Видео конфликта опубликовал телеканал РЕН ТВ.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По предварительным данным, одной компании не понравилось то, что другая, ужинавшая в кафе, слишком шумно себя вела. Спустившись с верхнего этажа, несколько мужчин начали избивать всех, кто попал им под руку, крушить мебель, бросать стулья.

Посетители у барной стойки спокойно наблюдают за происходящим, некоторые безуспешно пытались разнять участников драки. Во время потасовки слышны женские крики. Так работницы кафе пытались успокоить мужчин, однако это не помогало. Девушки сначала спрятались за барной стойкой, а затем вызвали полицию.

Как сообщил собеседник телеканала, приехавшие на место правоохранители задержали зачинщиков драки и доставили их в отдел полиции. Мужчин привлекли к административной ответственности.

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Как сообщало ИА Регнум, на одном из перекрёстков города Ростова-на-Дону вечером 20 августа произошла массовая драка с применением травматического оружия. Конфликт произошёл между двумя компаниями молодых людей. Участники стычки также забрасывали друг друга петардами. К моменту прибытия правоохранителей участники драки покинули место происшествия.

В Электростали 27 августа в результате драки между двумя группами мужчин у одного из домов пострадали два человека. Предварительно установлено, что произошёл словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой двое мужчин получили ножевые ранения. Полиция приняла меры к задержанию участников потасовки.