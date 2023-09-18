Екатеринбург, 18 сентября, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Беременной женщине, которая упала под поезд в метро, сделали операцию. Об этом сообщил Е1 со ссылкой на источник в медицинской среде.

Иван Шилов ИА Регнум

«Операция закончилась, прогнозы оптимистичные, но врачи — люди суеверные, пока больше ничего говорить не будем», — рассказал источник.

Согласно полученной информации, женщину доставили в 36-ю больницу с многочисленными травмами, состояние было тяжелое.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл утром 18 сентября. На станции «Проспект Космонавтов» на рельсы упала женщина. После ЧП закрыли несколько станций метрополитена на участке «Проспект Космонавтов» ― «Площадь 1905 года».

По данным информационного портала E1, женщина ехала на работу. Вероятно, ей стало плохо на платформе, так как 39-летняя жительница Екатеринбурга находится на третьем месяце беременности.