Москва, 18 сентября, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Постепенное улучшение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе создаст условия для запуска диалога между Баку и Степанакертом, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в опубликованном 18 сентября заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Дипломат выразила надежду на то, что такое улучшение будет способствовать возобновлению регулярной работы по реализации комплекса трёхсторонних договорённостей России, Армении и Азербайджана на высшем уровне 2020–2022 гг. по нормализации отношений между Ереваном и Баку.

«Всецело заинтересованы в поддержании мира и стабильности на Южном Кавказе», — заявила Захарова.

Она отметила, что Москва ожидает продолжения поставок гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха после доставки грузов 18 сентября, когда при участии российских миротворцев и МИД в регион доставили продовольствие и медикаменты и со стороны Азербайджана, и со стороны Армении.

«Ожидаем продолжения беспрепятственных и регулярных гуманитарных поставок в интересах местного населения», — отметила Захарова.

С 10 ноября 2020 года вступило в силу действие заявления о прекращении огня, подписанного по итогам трёхсторонних переговоров в Москве президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Переговоры остановили ухудшение ситуации на границе Армении и Азербайджана — боевые действия в Нагорном Карабахе. Ереван и Баку, согласно заявлению, прекратили их. Россия развернула миротворческий контингент вдоль линии соприкосновения в Карабахе и в Лачинском коридоре.

Из-за нового обострения в Карабахе Россия провела новые трёхсторонние переговоры, по итогам которых 11 января 2021 года Путин, Пашинян и Алиев подписали трёхстороннее заявление о разблокировке транспортных коммуникаций между республиками и Нагорным Карабахом.

В 2022 году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и ЕС начали обсуждать мирный договор между Баку и Ереваном. После переговоров с Пашиняном в Москве 25 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», без положений о Нагорном Карабахе. В свою очередь Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР.

Однако позднее, уже после встречи, премьер Армении заявил, что остался недоволен итогами переговоров с коллегами из России по разблокированию Лачинского коридора.

При этом в начале сентября Ереван и Баку вновь оказались на грани нового конфликта. Азербайджанские военные стянули к границе с Арменией бронетехнику и артиллерию, а Пашинян обвинил Баку в подготовке новых провокаций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации между двумя республиками. Путин 12 сентября заявил о несостоятельности претензий Армении к России, поскольку Ереван признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Захарова заявила, что Россия прилагает усилия для улучшения отношений двух республик и выразила надежду на то, что гуманитарная ситуация в Карабахе улучшится.