* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 18 сентября, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Один из задержанных сотрудниками спецслужб в Ростовской области сторонник «Легиона «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) признался, что действовал под контролем сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом 18 сентября сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

ЦОС ФСБ России

Об этом мужчина заявил на допросе. Он рассказал, что с ним связался агент СБУ с позывным Шеф и предложил приехать на территорию Ростова-на-Дону, где он должен был поджечь военкомат, а после эвакуироваться на Украину.

Задержанный также добавил, что все средства и инструкции для изготовления зажигательной смеси предоставил сотрудник украинских спецслужб.

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Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября в ФСБ заявили о пресечении подготовки теракта в Ростовской области. Его готовили два агента украинского «Легиона «Свобода России». Злоумышленников задержали при подготовке к поджогу административного здания.

У задержанных изъяли четыре бутылки зажигательной смеси, заполненные бланки контрактов на прохождение службы в Вооружённых силах Украины (ВСУ), а также анкеты и заявления с антироссийской позицией для вступления в запрещённую организацию. Против задержанных возбудили уголовные дела.