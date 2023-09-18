Будапешт, 18 сентября, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил намерение встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке и посоветовал западноевропейским коллегам использовать сессию Генассамблеи ООН для встречи с российским министром иностранных дел.

Валерий Шарифулин/ТАСС Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

«Конечно, я сам встречусь с моим коллегой — министром иностранных дел России», — сказал Сийярто в видеообращении, размещённом в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Глава МИД Венгрии уточнил, что такая встреча запланирована во второй половине недели. По словам венгерского дипломата, было бы правильно, если бы то же самое сделали как можно больше западноевропейских коллег.

Сийярто, прибывший в США, призвал европейских политиков проявить мудрость и использовать Генассамблею как площадку для диалога.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 18 августа подписал распоряжение об утверждении состава российской делегации на 78-й сессии Генассамблеи ООН. Её возглавит глава МИД Сергей Лавров, также в её состав вошли замглавы ведомства Сергей Вершинин, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдёт в штаб-квартире ООН с 18 по 26 сентября.

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, а также примет участие в ряде встреч.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил 18 сентября, что США не делали предложений о проведении двусторонних встреч на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.