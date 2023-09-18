Киев, 18 сентября, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил 18 сентября, что увольнение шестерых заместителей министра обороны Украины приурочили к визиту украинского лидера Владимира Зеленского в США. Так, по его мнению, планируется продемонстрировать Вашингтону полное обновление команды как доказательство непримиримой борьбы с коррупцией.

EPA/JIM LO SCALZO/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«Умеров (новый министр обороны Украины Рустем Умеро. — Прим. ред.) не собирался увольнять всех замов. Собирался некоторых оставить. Увольнение заместителей и обновление минобороны производится специально под визит Зеленского в США. Условно: была коррупция. Боремся. Увольняем», — написал Гончаренко в Telegram-канале.

Депутат добавил, что отставка ждёт и первого замминистра обороны Александра Павлюка, который ещё сохранил должность только благодаря тому, что Умеров временно в командировке.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что уходит в отставку, и заявил, что был готов покинуть свой пост ещё 19 августа. Решение об увольнении Резникова Зеленский принял на фоне коррупционных скандалов. После его ухода с поста заявления об отставке подали три из восьми заместителей главы военного ведомства, 18 сентября стало известно об увольнении украинским кабмином шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря украинского ведомства. Визит Зеленского в США ожидается на текущей неделе, и его приурочили к неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как считает политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот, ситуация с решением возбудить уголовное дело против Умерова служит сигналом США главе киевского режима о том, что с этим человеком им будет сложно работать.