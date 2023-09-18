Донецк, 18 сентября, 2023, 16:26 — ИА Регнум. При обстреле административных зданий в центре Донецка никто не пострадал, сообщил в Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

Валентин Спринчак/ТАСС Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ 18 сентября

«Погибших и раненых, по предварительной информации, нет», — сказал Пушилин в видеообращении.

Врио главы ДНР добавил, что в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) центра Донецка зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.

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Как сообщало ИА Регнум, возле здания администрации главы ДНР в центре Донецка днём 18 сентября прогремели взрывы. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинская армия в 14:50 выпустила три ракеты из реактивной системы залпового огня по центру Донецка.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщил, что центр города находится под обстрелом ВСУ.