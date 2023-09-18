Москва, 18 сентября, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Ослабление рубля — главный фактор роста инфляции в стране, заявил 18 сентября президент России Владимир Путин на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 гг.

Светлана Денисова/ТАСС

«Очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции, главный фактор здесь понятен — это ослабление рубля», — сказал Путин.

Президент поручил Банку России и правительству принять безотлагательные меры по укреплению рубля. Он призвал действовать согласованно и профессионально.

Глава государства также отметил, что одна из основных проблем российской экономики связана с ускорением инфляции.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября ЦБ повысил до шести-семи процентов прогноз по инфляции на 2023 год. Согласно прежнему прогнозу, инфляция остановилась бы на уровне пять — шесть с половиной процентов.

Банк России в связи с этим сообщил, что принимает меры по сдерживанию инфляции. Ожидается, что четырёхпроцентного уровня она достигнет в 2024 году. Это заявление регулятор сделал после сообщения о повышении ключевой ставки до 13%.

Путин 22 августа поставил правительству задачу остановить рост цен. Он назвал эту задачу одной из первоочередных.