Москва, 18 сентября, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Федеральный бюджет на предстоящую трёхлетку — 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов необходимо сверстать, исходя из общегосударственных приоритетов и стратегических планов. Об этом 18 сентября на совещании по проекту главного финансового плана страны заявил президент России Владимир Путин.

РИА Новости/Михаил Метцель

Глава государства указал, что в целом этап восстановления российской экономики завершён, ВВП России вышел на уровень 2021 года, и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития.

«В этой связи новый федеральный бюджет должен быть объективно просчитан и свёрстан, исходя из общегосударственных приоритетов, наших национальных интересов, стратегических и текущих планов по всем ключевым направлениям», ― подчеркнул российский лидер.

Он также добавил, что, прежде всего нужно гарантировать чёткое исполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами.

Как сообщало ИА Регнум, в законе о федеральном бюджете доходы главного финансового плана России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 трлн рублей (17,4% ВВП), а расходы — 29,056 трлн рублей (19,4% ВВП). При этом в документе сказано, что дефицит бюджета составит 2,925 трлн рублей (2% ВВП). По предварительной оценке Минфина, в январе ― июле 2023 года дефицит федерального бюджета составил 2,81 трлн рублей.

По оценке Банка России, экономика страны во втором квартале показала рост на уровне 4,8% после снижения на 1,8% в первом. В третьем квартале регулятор спрогнозировал замедление роста ВВП до 3,6%, в четвертом — до 1,5%.

Путин заявил, что по итогам 2023 года федеральный бюджет России могут свести с запланированным профицитом в размере около 2% ВВП.

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании 8 сентября заявил, что показатели ВВП с начала текущего года превысили 2%, что указывает на закрепление экономического роста. Кроме того, по итогам августа ненефтегазовые доходы составили 1,82 трлн рублей, опередив прошлогодние показатели на 56%. Мишустин подчеркнул, что восстановились и нефтегазовые доходы. С сентября их траектория на фоне увеличения цен на нефть существенно опережает прошлогодние значения.