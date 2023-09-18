Москва, 18 сентября, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал экономическую ситуацию в России устойчивой и сбалансированной. На совещании по проекту федерального бюджета 18 сентября он сообщил, что правительство завершает работу над проектом.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин во время совещания по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы

«Текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная. Мы с коллегами это обсуждаем постоянно, почти каждый день», — заявил глава государства.

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Он отметил, что взаимодействует по вопросу с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным и с экономическим блоком руководства.

«Знаю, какую работу уже провело правительство, колоссальную по своему объёму и сложности. Проект бюджета подготовлен», — сказал президент.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам 2023 года федеральный бюджет России могут свести с запланированным профицитом в размере около 2% ВВП, заявил Путин 22 августа на Совете по национальным проектам. Российский лидер отметил, что необходимо использовать все возможности государства для обеспечения максимальной отдачи всех уровней власти и их партнёрства с обществом и бизнесом в решении национальных задач.

Ранее в тот же день Российский экспортный центр сообщил, что бюджет страны в 2022 году получил порядка 3 трлн рублей от компаний, которые прямо или косвенно участвуют в экспорте. В РЭЦ указали, что необходимо сохранять систему поддержки экспорта и надо искать новые связи и технологические партнёрства.