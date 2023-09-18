Вашингтон, 18 сентября, 2023, 15:59 — ИА Регнум. В рамках 12-го пакета санкций против России Евросоюз может предложить механизм использования прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом 18 сентября сообщило издание Bloomberg.

Сергей Корсун ИА Регнум

Страны союза в рамках очередного пакета планируют продвигать санкции против ядерного сектора России, а также запретить импорт драгоценных камней из России. Отмечается, что пакет могут представить в первой половине октября.

«Ранние попытки санкций против российских драгоценных камней встретили сопротивление со стороны ведущих импортёров, таких как Бельгия, которые утверждали, что запрет без глобального соглашения просто переместит прибыльную торговлю в другие места», — говорится в публикации.

Издание уточнило, что, в случае одобрения, в отношении импорта с 1 января 2024 года начнёт действовать прямой запрет на покупки. Помимо этого, по данным Bloomberg, несколько стран призвали ввести санкции в отношении сжиженного природного газа из России и российского IT-сектора.

Как сообщало ИА Регнум 16 сентября, страны ЕС обсудили санкции на российские алмазы. По сведениям издания Soir со ссылкой на источник в правительстве Бельгии, запрет может начать действовать в октябре–ноябре 2023 года. Предполагается, что на территории ЕС разрешат оборот камней только с нероссийской маркировкой, а для необработанных алмазов запрет планируют ввести с 1 января 2024 года, обработанных драгоценных камней это коснётся поэтапно. В мае по итогам саммита G7 в Хиросиме лидеры стран «Большой семёрки» договорились, что будут стремиться ограничить торговлю российскими алмазами с целью сокращения доходов России в этой отрасли.

Позднее также стало известно, что Еврокомиссия планирует обязать компании, получающие дивиденды от замороженных российских активов, большую часть прибыли переводить в бюджет ЕС. Европейские чиновники на встрече с представителями Германии, Франции, Испании, Италии и Бельгии предложили ввести соответствующий налог на прибыль, и рабочая группа одобрила поэтапную реализацию плана — уточнение объёма выплат, отделение депозитариями активов, перечисление средств как внешних доходов в бюджет ЕС. Инициатива может принести около 3 млрд евро.