Москва, 18 сентября, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря обнаружили приближение к государственной границе самолёта ВМС США, из-за чего в воздух подняли истребитель МиГ-31 ВКС. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба Минобороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости МиГ-31 ВКС России

«Был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США», — говорится в сообщении.

Когда российский истребитель приблизился к иностранному военному самолету, тот изменил маршрут движения. Нарушения госграницы России не допустили.

В Минобороны подчеркнули, что российский МиГ-31 выполнял полёт, строго соблюдая международные правила использования воздушного пространства над нейтральными водами. Экипаж не допустил пересечения воздушной трассы и опасного сближения с иностранным воздушным судном.

Как сообщало ИА Регнум, в июле к границе России в районе Баренцева моря приблизился самолёт Р-8A «Посейдон» ВВС Норвегии. Ему навстречу вылетел российский истребитель, после чего иностранное воздушное судно сменило курс.

В мае над акваторией Балтийского моря к российской границе приблизились военные самолёты «Орион» ВМС Германии и «Атлантик-2» ВМС Франции. Их сопроводил истребитель Су-27 ВКС и также не допустил нарушения госграницы.