Киев, 18 сентября, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Единственный заместитель министра обороны, который не был уволен Кабмином Украины 18 сентября — это первый заместитель министра, генерал Александр Павлюк, сообщило украинское издание «Страна․ua».

Київська ОВА Александр Павлюк

Из команды экс-министра Алексея Резникова остался только генерал Павлюк, однако, как отметил народный депутат Алексей Гончаренко, и его уволят, как только глава ведомства Рустем Умеров вернётся из-за границы. По заявлению Гончаренко, Павлюка оставили ответственным.

Кроме того, по данным украинских СМИ, все уволенные замминистры обороны Украины уже не вернутся на свои должности.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил 18 сентября, что правительство Украины уволило всех заместителей министра обороны, включая Анну Маляр. Как также уточнил представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук, в числе уволенных заместители министра Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов, Андрей Шевченко, Виталий Дейнега и госсекретарь Константин Ващенко.

В беседе с ИА Регнум политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что смена всех заместителей главы украинского оборонного ведомства может быть и подготовкой к новому этапу конфликта, но в основном призвана обелить имидж Украины внутри страны и на международной арене. По мнению политолога, увольнение заместителей главы оборонного ведомства связано с коррупционными скандалами, из-за которых состоялась и отставка Алексея Резникова, не сумевшего скрыть финансовые махинации.

Рада большинством голосов 6 сентября назначила Рустема Умерова на пост министра обороны Украины. Его кандидатуру поддержали 338 депутатов.