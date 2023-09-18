Вашингтон, 18 сентября, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Шесть членов палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии предложили проект краткосрочного бюджета, который позволяет избежать приостановки деятельности американского правительства из-за отсутствия госбюджета на 2024 финансовый год, но не предусматривает выделения более $20 млрд на помощь Украине, сообщила 17 сентября газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM

Проект от республиканцев предполагает сокращение уровня бюджета на 1%, а также продление финансирования правительства до 31 октября. В нём не учли запросы президента США Джо Байдена на выделение помощи Украине и ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Журналисты отметили, что у этого варианта бюджета мало шансов на утверждение, так как если его и примут в палате представителей, где большинство у республиканцев, то, скорее всего, заблокируют в Сенате, где больше представителей Демократической партии.

Спикер нижней палаты Конгресса Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния), являющийся одним из авторов проекта бюджета, заявил, что вынесет предложение на рассмотрение, независимо от того, будут ли шансы на то, что его примут, отметили в газете.

Как сообщало ИА Регнум, Байден 10 августа запросил порядка $40 млрд, из которых более $20 млрд он хочет направить на помощь Украине, в том числе $13 млрд планируется потратить на военную поддержу ВСУ. На это критически отреагировали ряд политиков в Конгрессе. Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что деньги нужно направить на внутренние проблемы, и отметила, что в США рекордные показатели по бездомности.

Координатор администрации США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 17 сентября признал рост числа конгрессменов, выступающих против расходов на Украину. Он отметил, что особенно много противников среди республиканцев.