Донецк, 18 сентября, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Возле здания администрации главы ДНР, расположенной в центре Донецка, днём 18 сентября прогремели взрывы. Об этом сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным журналистов, в здание было как минимум одно попадание.

Перед этим мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что центр города находится под обстрелом ВСУ.

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Очевидцы в соцсетях сообщили, что над зданием по адресу бульвар Пушкина, 7б, поднялся столб дыма. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинская армия в 14:50 выпустила три ракеты из реактивной системы залпового огня по центру Донецка.

ВСУ ежедневно обстреливают населённые пункты в ДНР. 16 сентября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что от обстрелов в течение дня Донецка, Светлодарска и Горловки погибли пять мирных жителей. Кроме того, украинские военные в ходе ударов разрушили один жилой дом и повредили ещё три дома.