Москва, 18 сентября, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Церемония прощания с поэтом-песенником Николаем Добронравовым состоится 20 сентября. Она пройдёт в Концертном зале имени Петра Чайковского. Об этом сообщил руководитель театра танца «Рандеву» и друг семьи Добронравова Евгений Малышко.

РИА Новости/Илья Питалев Николай Добронравов

«Это будет в среду, 20 сентября, в концертном зале Чайковского», ― уточнил он в беседе с ТАСС.

Время начала гражданской панихиды пока не уточняется, его сообщат позднее.

Как сообщало ИА Регнум, Николай Добронравов скончался 16 сентября в Москве после продолжительной и тяжёлой болезни. Ему было 94 года. Более 65 лет он прожил в браке с композитором Александрой Пахмутовой. В их семейном творческом архиве почти 500 песен, ставших хитами: «Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Трус не играет в хоккей», «Нам не жить друг без друга», прощальная композиция Олимпиады-80 «До свидания, Москва!», «И вновь продолжается бой», «Надежда», «Команда молодости нашей», «Птица счастья» и другие.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Пахмутовой в связи с кончиной её мужа. Российский лидер назвал Добронравова выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем. Его уход — большая, невосполнимая утрата для России, подчеркнул российский лидер.

Депутат Госдумы, член президиума Совета при президенте по культуре и искусству Елена Ямпольская в своём канале назвала известие о смерти Добронравова трагическим финалом, который отдался «пронзительной болью».

Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.