Москва, 18 сентября, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Австрийская группа Mondi продаст завод по производству бумаги «Снегурочка» в Сыктывкаре и уйдёт из России, говорится в пресс-релизе компании.

РИА Новости/Александр Кряжев

«Компания Mondi объявляет о заключении соглашения о продаже своего последнего предприятия в России, акционерного общества «Монди Сыктывкарский ЛПК» компании «Сезар инвест» за денежное вознаграждение в размере 80 млрд рублей», — говорится в официальном сообщении.

Сумма в 80 млрд рублей будет выплачена Mondi в рублях шестью ежемесячными платежами. Первые четыре части по 13,5 млрд рублей будут произведены с сентября по декабрь 2023 года. После выплаты первых четырех платежей продажа будет завершена, и право собственности на предприятие перейдет к «Сезар инвест». Оставшуюся сумму в 26 млрд рублей выплатят позже двумя равными частями.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года одна из иностранных компаний, владевшая активами по производству бумаги в России, завершила сделку по продаже активов. Широкой общественности компания известна по бумаге под брендом SvetoCopy. Американская компания Sylvamo Corporation объявила о завершении продажи российских предприятий компании «Палп Инвест» за 420 млн долларов США. С учётом курса и комиссионных по сделке продавец получил порядка 390 млн долларов наличными. Решение о сделке приняли в мае 2022 года.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что уход западных компаний из России можно охарактеризовать фразой «не было бы счастья, да несчастье помогло». Глава государства тогда отметил, что в 1990-е годы российский рынок был отдан иностранным производителям по очень многим направлениям деятельности. В то время по целому ряду обстоятельств было сложно или почти невозможно конкурировать с западными гигантами. Позже, в конце июня Путин заявил, что на российском рынке должны преобладать отечественные товары.

Президент России напомнил 16 июня, что российское руководство никогда не выгоняло из страны представителей иностранного бизнеса, а, напротив, предлагало всё взвесить и сделать выбор — уйти или остаться.