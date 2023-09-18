Москва, 18 сентября, 2023, 14:40 — ИА Регнум. На северо-востоке России под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова начались масштабные военные учения «Финвал-2023» по защите Северного морского пути. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба Минобороны.

Кадр из видео

В ведомстве отметили, что учения проходят в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на полуострове Чукотка. В них принимают участие силы Тихоокеанского флота. В Минобороны подчеркнули, что манёвры носят оборонительный характер.

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«В тактическом учении принимают участие порядка 10 тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники, в том числе надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолёты и вертолёты морской авиации, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а также колёсная и гусеничная бронетехника высокой проходимости», — говорится в сообщении.

В ходе первого эпизода учений выполняли упражнение по поражению кораблей на северо-востоке Берингова моря. Ракетные удары отработали гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный ракетный крейсер «Томск». Также упражнение выполнила команда берегового ракетного комплекса «Бастион».

Также в ходе манёвров военнослужащие провели стрельбы крылатыми ракетами «Вулкан», «Гранит» и «Оникс» по сложным мишеням, имитирующим вражескую группировку кораблей. Все цели удалось поразить. На учениях также проводят ракетные и артиллерийские стрельбы, отрабатывают защиту от десанта противника, передвижение техники по арктическому бездорожью.

Как сообщало ИА Регнум, в августе под руководством Евменова прошли военно-морские учения «Океанский щит — 2023» в Балтийском море. На них проверили готовность сил флота защитить национальные интересы России в этом районе.

На учениях задействовали более 30 боевых кораблей и катеров, 30 летательных аппаратов, 20 судов поддержки и около 6 тыс. военнослужащих. В ходе манёвров провели более 200 упражнений, в том числе отработали практическое применение оружия.