Москва, 18 сентября, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Расширенное заседание президиума Госсовета состоится в сентябре в Великом Новгороде. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

РИА Новости/ Сергей Гунеев Владимир Путин

Уточняется, что в ходе заседания обсудят вопросы развития рынка труда в стране.

«Провести 20–21 сентября 2023 года в городе Великий Новгород расширенное заседание президиума Государственного совета РФ с повесткой дня «О развитии рынка труда в РФ», ― говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Администрации президента и управделами президента поручено совместно с ФСБ и правительством Новгородской области обеспечить подготовку и проведение заседания.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Как сообщало ИА Регнум, заседание президиума Госсовета 17 августа посвятили вопросам развития общественного транспорта в России. Российский лидер заявил, что обновление парка общественного транспорта является одной из важнейших задач.

Путин подчеркнул, что транспорт должен обновляться во всех регионах, также необходимо обеспечить ежегодное снижения среднего возраста парка. По его словам, при решении этих задач опираться нужно на российскую промышленность.