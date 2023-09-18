Москва, 18 сентября, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Смена всех заместителей главы украинского оборонного ведомства может быть и подготовкой к новому этапу конфликта, но в основном призвана обелить имидж Украины внутри страны и на международной арене. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что украинское правительство уволило всех заместителей министра обороны, в том числе Анну Маляр, которая 14 сентября попала в ситуацию с фейковым сообщением о якобы «взятии» ВСУ села Авдеевка в ДНР. Сообщается, что в числе уволенных заместители бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов, Андрей Шевченко, Виталий Дейнега и госсекретарь Константин Ващенко. Единственным, кто пока сохранил пост, является генерал Павлюк. Гончаренко указал, что его оставили ответственным, пока министр Умеров уехал за границу.

«Это может быть как подготовка к новому этапу конфликта, так и к внутренним выборам на Украине. Это нужно, чтобы просто немного обелить имидж Украины. Но для России это не изменит ровным счётом ничего. Будет просто смена кадров», — рассказал Безпалько.

По мнению политолога, увольнение заместителей главы оборонного ведомства связано с коррупционными скандалами, из-за которых состоялась и отставка Алексея Резникова, не сумевшего скрыть финансовые махинации. Тем не менее, по мнению Безпалько, ситуация не приведёт к полному исчезновению коррупции в украинском правительстве.

«На Резникова и его заместителей повесят весь негатив и все скандалы, связанные с коррупцией в армии. Возможно, что ещё показательно уволят кого-то из других областей. Сейчас проблема смены кадров будет совмещаться с проблемой борьбы с региональными политиками, среди которых и мэры крупных городов — Кличко (мэр Киева Владимир Кличко. — Прим. ред.), Труханов (мэр Одессы Геннадий Труханов. — Прим. ред.), Садовой (мэр Львова Андрей Садовой. — Прим. ред.)», — поделился политолог.

Он напомнил, что недавно в Киеве прошли народные протесты из-за коррупции, которые были нацелены и против администрации города, выражали неудовольствие местными властями, продолжающими, как отметил политолог, линию поведения всего правительства страны.

«Поэтому данная ситуация — это продолжение паучьих игр в банке, внутренняя ситуация в преддверии возможных президентских и парламентских выборов. Будет интересно посмотреть, а станут ли заводить уголовные дела против Резникова и его заместителей. Если их уволили за коррупцию, то где расследования этих дел? Это же преступление и нарушение Уголовного кодекса. Но они просто мутят воду», — заключил Безпалько.

До этого в Верховной раде сообщили, что после ухода Алексея Резникова с поста министра обороны Украины заявления об отставке подали три из восьми заместителей главы военного ведомства.

Рада большинством голосов 6 сентября назначила Рустема Умерова на пост министра обороны Украины. Его кандидатуру поддержали 338 депутатов при одном воздержавшемся и 21 не участвовавшем в голосовании.