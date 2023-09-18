Эксперт назвал две причины увольнения всех замов министра обороны Украины
Политолог Безпалько: увольнения заместителей министра обороны — попытка Киева сохранить имидж
Москва, 18 сентября, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Смена всех заместителей главы украинского оборонного ведомства может быть и подготовкой к новому этапу конфликта, но в основном призвана обелить имидж Украины внутри страны и на международной арене. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что украинское правительство уволило всех заместителей министра обороны, в том числе Анну Маляр, которая 14 сентября попала в ситуацию с фейковым сообщением о якобы «взятии» ВСУ села Авдеевка в ДНР. Сообщается, что в числе уволенных заместители бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов, Андрей Шевченко, Виталий Дейнега и госсекретарь Константин Ващенко. Единственным, кто пока сохранил пост, является генерал Павлюк. Гончаренко указал, что его оставили ответственным, пока министр Умеров уехал за границу.
«Это может быть как подготовка к новому этапу конфликта, так и к внутренним выборам на Украине. Это нужно, чтобы просто немного обелить имидж Украины. Но для России это не изменит ровным счётом ничего. Будет просто смена кадров», — рассказал Безпалько.
По мнению политолога, увольнение заместителей главы оборонного ведомства связано с коррупционными скандалами, из-за которых состоялась и отставка Алексея Резникова, не сумевшего скрыть финансовые махинации. Тем не менее, по мнению Безпалько, ситуация не приведёт к полному исчезновению коррупции в украинском правительстве.
«На Резникова и его заместителей повесят весь негатив и все скандалы, связанные с коррупцией в армии. Возможно, что ещё показательно уволят кого-то из других областей. Сейчас проблема смены кадров будет совмещаться с проблемой борьбы с региональными политиками, среди которых и мэры крупных городов — Кличко (мэр Киева Владимир Кличко. — Прим. ред.), Труханов (мэр Одессы Геннадий Труханов. — Прим. ред.), Садовой (мэр Львова Андрей Садовой. — Прим. ред.)», — поделился политолог.
Он напомнил, что недавно в Киеве прошли народные протесты из-за коррупции, которые были нацелены и против администрации города, выражали неудовольствие местными властями, продолжающими, как отметил политолог, линию поведения всего правительства страны.
«Поэтому данная ситуация — это продолжение паучьих игр в банке, внутренняя ситуация в преддверии возможных президентских и парламентских выборов. Будет интересно посмотреть, а станут ли заводить уголовные дела против Резникова и его заместителей. Если их уволили за коррупцию, то где расследования этих дел? Это же преступление и нарушение Уголовного кодекса. Но они просто мутят воду», — заключил Безпалько.
До этого в Верховной раде сообщили, что после ухода Алексея Резникова с поста министра обороны Украины заявления об отставке подали три из восьми заместителей главы военного ведомства.
Рада большинством голосов 6 сентября назначила Рустема Умерова на пост министра обороны Украины. Его кандидатуру поддержали 338 депутатов при одном воздержавшемся и 21 не участвовавшем в голосовании.