Киев, 18 сентября, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Контрнаступление армии Украины увенчалось успехом, заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк в интервью телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА Регнум

«Инициатива полностью на стороне Украины», — заявил Подоляк, отметив, что считает успешным контрнаступление ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, украинский представитель Виталий Бережной, старший офицер призывной службы Полтавской области, назвал огромными потери ВСУ. По его оценке, за последний год в призывных частях уровень потерь составил 80–90%.

По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, ВСУ отступают на южнодонецком направлении. Как сообщил со своей стороны глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, в Запорожской области элитные подразделения ВСУ отказываются вести боевые действия из-за угрозы гибели.

По поводу контрнаступления также высказался американский предприниматель Илон Маск, заявив о полном провале этой украинской операции. Результаты «контрнаступа» он назвал ничтожными, а количество потерь ВСУ — большими.

Контрнаступление ВСУ начали 6 июня. Как заявил 4 сентября президент России Владимир Путин, украинская армия провалила свою попытку наступать на российские позиции.