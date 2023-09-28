Новосибирск, 28 сентября, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Молодой предприниматель из Новосибирска Илья Епишин воспользовался уходом зарубежных компаний с российского рынка и открыл собственный бизнес по разработке и производству контроллеров управления. Наладить производство устройств, позволяющих программировать алгоритмы действий для оборудования, помогли нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» и региональный центр «Мой бизнес».

МСП.РФ Предприниматель из Новосибирска Илья Епишин

Благодаря обучающей программа «Азбука предпринимательства» от Корпорации МСП Епишин получил грант. Средства молодой специалист потратил на закупку производственного оборудования. Основными заказчиками приборов Епишина являются промышленные предприятия, например, производители шкафов управления или гидравлического оборудования.

«Возник дефицит простых и узкоспециализированных контроллеров. Многие производители ушли, остались более дорогие решения общего назначения, комплектующие для которых иногда недоступны», — отметил Илья. В планах у новосибирского предпринимателя — зарегистрировать товарный знак и выйти на экспорт.

«Для участия в конкурсе на грантовую поддержку молодым предпринимателям до 25 лет необходимо предоставить сертификат о прохождении обучающей программы «Азбука предпринимательства» в центре «Мой бизнес» в течение одного года до даты подачи заявки на грант. Обучение проводится бесплатно благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», — рассказал руководитель регионального центра «Мой бизнес» Михаил Космынин.

На сегодняшний в более чем 430 центрах поддержки предпринимателей «Мой бизнес», которые работают в 84 регионах России, начинающие и действующие предприниматели могут получить поддержку в виде льготных кредитов, грантов, займов и различных обучающих программ.

МСП.РФ Центр поддержки «Мой бизнес»

Грант молодым предпринимателям предоставляется в размере от 100 до 500 тысяч рублей на одного получателя (до 1 млн рублей для Арктической зоны) при условии софинансирования предпринимателем расходов, связанных с реализацией проекта, в размере не менее 25% от общего объёма проекта.

По программе льготного кредитования 1764, в которой участвует более 100 банков, можно получить кредиты на инвестиционные проекты, пополнение оборотных средств, рефинансирование по ставке — ключевая ставка ЦБ + 2,75 п. п.

В августе 2023 года кредит в размере 3 млн рублей сроком на 3 года в рамках программы 1764 по льготной ставке выдан предпринимателю из Перми. Средства пойдут на строительство двух новых кемпинговых домов на территории гостиничного комплекса «Домики в лесу Хютте».

«Наше сотрудничество с предпринимателями из Перми — пример того, когда бизнесу не нужен большой чек под инвестиционный проект, но важно получить финансирование в кратчайший срок и с минимальным пакетом документов. Именно под такие задачи был разработан специализированный экспресс-кредит. Подать заявку можно на сайте банка в любое время из любой точки мира — получить кредит можно уже через 72 часа», — рассказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк.

Те предприниматели, которые не могут взять кредит в банке, имеют возможность получить заёмные средства на льготных условиях через государственные микрофинансовые организации.

К примеру, барнаульский пансионат «Семейный дом», сотрудничая с Алтайским фондом финансирования предпринимательства, получил уже восемь микрозаймов. Средства пошли на ремонт оборудования и инвентаря, приобретение инвентаря для тяжелобольных людей, ремонт палат и продукты питания.

«Мы создали в пансионате условия для оказания качественных услуг по уходу за пожилыми людьми. Это комфортные палаты, сбалансированное питание из собственной столовой, регулярное наблюдение медицинскими специалистами, организация развлекательных мероприятий», — рассказала директор пансионата Инна Ермолаева.

Один из приоритетов в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержка социальных предпринимателей. К примеру, получив грант, Марат Нечаев из Владимира оплатил аренду помещения, где дети и подростки занимаются спортом, а на сэкономленные средства смог купить новое спортивное оборудование.

«Спортивный центр «Росич» — популярное место как среди молодежи и детей, так и среди взрослых. На его территории вы найдете все, чтобы заинтересовать любого здоровым образом жизни: тренажерный зал, широкий выбор разнообразных групповых программ, фитнес-зона, зона занятия единоборствами и кабинет хореографии», — отметил предприниматель.

Создание промпарков и технопарков для малого и среднего бизнеса — одна из самых востребованных и эффективных мер поддержки. Субъекты МСП получают быстрый старт на готовой инфраструктуре. На сегодняшний день профинансировано создание более 70 таких площадок, из них более 40 — в рамках национального проекта МСП. На данный момент в них размещаются порядка 1,9 тыс. производственных предприятий.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Технопарк «Анкудиновка»

В августе 2022 года сразу пять нижегородских предприятий стали резидентами технопарка «Анкудиновка» — регионального представительства Фонда содействия инновациям (ФСИ) и Фонда «Сколково». Стать резидентом технопарка может инновационная компания, занятая в сфере высоких технологий и производящая комплекс научных и технологических мероприятий.

«К каждому проекту прикрепляется личный менеджер, который ведет проект на всех этапах его развития, включая консультирование по разному спектру вопросов: бухгалтерским, юридическим, кадровым. За 2021 год объем выручки наших резидентов превысил 26 млрд рублей. Это самые высокие показатели за все время работы», — заявил директор управляющей компании технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван улучшать условия ведения предпринимательской деятельности для малых предприятий, использующих различные системы налогообложения.

Главная цель центров «Мой бизнес» — помогать предпринимателям в решении самых разных задач. Например, можно открыть свой бизнес в формате «одного окна», проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухучёту, пройти обучение по предпринимательству.

На портале «Мой бизнес» предприниматели могут найти актуальную информацию об антикризисных мерах поддержки, например, о помощи инвестиционным проектам в сфере промышленности, моратории на возбуждение дел о банкротстве, упрощении процедуры урегулирования задолженностей.