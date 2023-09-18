Москва, 18 сентября, 2023, 14:08 — ИА Регнум. За прошедшие сутки российские войска уничтожили на двух направлениях в зоне проведения специальной военной операции 135 бойцов Вооружённых сил Украины. Об этом 18 сентября в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30», ― уточнил Конашенков.

На запорожском направлении российские войска при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 71-й егерской бригады в районе Вербового в Запорожской области.

«Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, две гаубицы Д-30, орудие М119 американского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50», ― доложил представитель оборонного ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 17 сентября взяли в Херсонской области в плен вооружённую группу из восьми боевиков ВСУ.

Кроме того, в районе посёлка Днепровское под Херсоном уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ. Всего же на херсонском направлении за сутки украинская армия потеряла до 20 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля.

В ДНР Вооружённые силы России поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады теробороны и 67-й мехбригады ВСУ.