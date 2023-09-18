Москва, 18 сентября, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Целью ночного группового удара российских сил стали центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в ходе брифинга 18 сентября заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — проинформирвал офицер.

Кроме того, российские военные за минувшие сутки нанесли удар высокоточным оружием, а также ударными БПЛА по местам хранения ВСУ крылатых ракет Storm Shadow, боеприпасов с обедненным ураном.

В Минобороны 17 сентября заявили о нанесении российскими военными ракетного удара по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода. В ведомстве пояснили, что в цехах Харьковского бронетанкового завода осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ.

Также в российском оборонном ведомстве сообщали, что в период с 9 по 16 сентября российские военные нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками. По данным Минобороны, российские военные поразили объекты портовой инфраструктуры, пункты дислокации личного состава ВСУ, места производства и хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов и вооружения.