Москва, 19 сентября, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Рынок наружной рекламы в 2023 г. может показать наиболее высокие темпы роста относительно других каналов. Так, по прогнозу OMD OM Group, канал наружной рекламы может вырасти на 19%, что выше прогнозируемого роста таких каналов, как интернет, радио и телевидение.

Реклама на улицах Токио

«Наружная реклама будет всегда, и определенная квота по статичным билбордам будет существовать тоже всегда. Это очень востребованный, понятный и традиционный канал, который уже неоднократно доказал свою эффективность, через который бизнес умеет и знает, как размещаться», — пояснил директор по развитию взаимозачетных операций ГК «Мособлреклама» Яков Катков. При этом сама наружная реклама трансформируется: доля статичных форматов сокращается. «Чтобы удовлетворить спрос при сокращении парка статичных конструкций, нам приходится делать больше конструкций динамичных», — добавляет он.

По словам Каткова, динамичные конструкты дают более широкий спектр для размещения. «Это не просто выходы, это гибкая настройка системы выходов по времени. Это возможность в дальнейшем все данные, которые мы сейчас получаем, интегрировать в онлайн-кампании для наших клиентов и в дальнейшем там добивать контакты и конвертировать все показы в конкретные контракты», — отмечает эксперт. По его словам, такая реклама сильно расширяет горизонты, а также она привлекает все больше денег. Наибольшее количество денег генерирует светодиоидная продукция.

Кроме того, светодиоидные конструкции лучше вписываются в облик города. В целом же отрасль и до этого пережила ряд трансформаций для того, чтобы стать гармоничной частью городской среды. «После достаточно правильных мер, которые приняло Главное управление по информационной политике Московской области в лице первого заместителя руководителя — Александра Менчука по цивилизованному подходу к изменениям отрасли, все сильно стало меняться», — поясняет Катков. В результате этого появился прозрачный, правильный и понятный путь, по которому операторы наружной рекламы стали идти. В итоге появились схемы размещения рекламных конструкций, убрали лишние конструкции, внедрили качественный мониторинг по техническому состоянию конструкций. «По губернаторской программе поставили четкую цель обновить парк конструкций, причем именно в технологическом плане», — подчеркнул он.

Трансформацию пережил не только формат наружной рекламы, но и система взаимодействия с заказчиками. Это связано со сферой работы основных заказчиков: например, реклама недвижимости составляет 50% прибыли от наружной рекламы. Таким образом, появился механизм рекламы по бартеру для монетизации актива. «Самоцелью было найти тот актив, который в дальнейшем можно было либо эффективно обменять на рекламный трафик, либо просто продать. Недвижимость, автомобильный сектор, сектор медицины и образования — это то, что мы брали в первую очередь», — отмечает Катков. Такой формат взаимодействия дает возможность развиваться и даже в кризис наращивать рекламные активности. Кроме того, конкуренция на рынке оказания рекламных услуг в формате бартера гораздо ниже, что дает рекламным операторам почву для развития направления и привлечения отраслевых информационных сервисов и торговых площадок для бизнеса.