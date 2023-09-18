Луганск, 18 сентября, 2023, 14:01 — ИА Регнум. За сутки ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях потеряли до 70 военных, сообщил 18 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа РСЗО «Град» ВС России в зоне СВО

На краснолиманском направлении российские военные нанесли удары по ВСУ в районе Серебрянского лесничества и села Червоная Диброва в ЛНР.

«Потери ВСУ составили более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20», — сказал Конашенков.

На купянском направлении российские военные нанесли удары по ВСУ в районе сёл Синьковка и Берестовое в Харьковской области, посёлка Новосёловское и села Артёмовка в ЛНР.

«Уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы «Мста-Б», — уточнил Конашенков.

Конашенков 17 сентября рассказал, что на краснолиманском направлении группировка российских войск «Центр» отразила две атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы и в районе Серебрянского лесничества. Потери ВСУ за сутки на этом направлении составили 65 военных.

Как сообщил глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, российские военные отбили шесть атак ВСУ в районе Торского и Серебрянского лесничества.

На купянском направлении группировка российских войск «Запад» нанесла удар по дислокациям ВСУ в районах Синьковки, Берестового, сёл Болдыревка и Ивановка в Харьковской области. Потери ВСУ составили за сутки до 50-ти военных. 16 сентября Конашенков заявил, что российские военные улучили тактическое положение за неделю на этом направлении.