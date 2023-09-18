Вашингтон, 18 сентября, 2023, 13:51 — ИА Регнум. В США идут поиски самолёта-«невидимки» F-35B после аварии, случившейся в Южной Каролине 18 сентября. Как сообщила в социальной сети X (ранее Twitter) Объединённая база Чарльстон, в результате происшествия пилот катапультировался, но истребитель продолжил движение на автопилоте и теперь его не могут найти.

«Мы работаем с авиабазой морской пехоты Бофорт, чтобы найти самолёт F-35, который сегодня днем попал в аварию», — сообщили представители авиабазы.

Командование обратилось к возможным свидетелям с просьбой сообщить любую известную им информацию об инциденте. Поиски истребителя ведутся в районе озёр Моултри и Марион в центральной части Южной Каролины.

Как сообщало ИА Регнум 17 апреля, в Пентагоне заявили, что у новейших истребителей F-35 возникли проблемы — оказалось, что только меньше трети самолётов находятся в состоянии готовности к выполнению задач. Отмечается, что основными проблемами F-35 стали дефект силовой установки и переход на сверхзвуковую скорость, который приводит к повреждениям обшивки и снижению степени малозаметности. Помимо этого стало известно, что пилоты «невидимок» сталкиваются с гипоксией из-за неисправной системы подачи кислорода. Однако вскоре после этого производитель F-35 компания Lockheed Martin получила дополнительный заказ на истребители на сумму в $7,8 млрд. Отмечается, что самолёты планируется использовать для собственных нужд и поставок союзным странам.

F-35 — малозаметный многофункциональный новейший «стелс»-истребитель-бомбардировщик пятого поколения, разработанный Lockheed Martin как наземный истребитель, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой и как палубный истребитель в зависимости от стоящих перед ним задач.