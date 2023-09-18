* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 18 сентября, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта в Ростовской области. Они задержали двух агентов украинского «Легиона «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 18 сентября сообщили в Федеральной службе безопасности.

Иван Шилов ИА Регнум

В ведомстве уточнили, что их взяли в момент подготовки к поджогу административного здания. Установлено, что злоумышленники действовали по заданию представителей «Легиона «Свобода России» и готовили в регионе диверсионно-террористические акты.

У задержанных изъяли четыре бутылки зажигательной смеси, заполненные бланки контрактов на прохождение службы в Вооружённые силы Украины (ВСУ), а также анкеты и заявления с антироссийской позицией для вступления в запрещённую организацию. Против задержанных возбудили уголовные дела.

Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге под стражу отправили мужчину, намеревавшегося поджечь здание военкомата. По данным следствия, Давронбек Юлдошев, имея умысел на совершение теракта и действуя совместно с неустановленными лицами, вечером 10 августа достал бутылку с горючим содержимым и зажигалку и пришёл к зданию военкомата. Довести свои намерения до конца злоумышленник не успел. 11 августа его задержала полиция.

Гражданского матроса, который пытался поджечь военкомат в городе Находке Приморского края, задержали 7 августа. Он во всём сознался, рассказав, что ему позвонили мошенники, представились следователями, обманом заставили совершить преступление.

В середине сентября во Владивостоке суд арестовал до 9 ноября 17-летнего подростка, который несколько месяцев проходил в интернете обучение для поджога военкомата.