Таллин, 18 сентября, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Сотрудники пограничной службы Эстонии на пропускном пункте в Нарве оштрафовали въехавшего с территории России гражданина Польши, на зеркале заднего вида автомобиля которого обнаружили георгиевскую ленточку. Об этом 18 сентября сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

Артур Лебедев/РИА Новости

По данным журналистов, инцидент произошел в прошлые выходные. Пограничники заметили ленточку и потребовали её снять.

«Машиной управлял гражданин Польши, который добровольно сдал ленту и был оштрафован на 400 евро, поскольку подобная символика находится в Эстонии под запретом», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в Эстонии в апреле 2022 года приняли закон о запрете использования «враждебной символики». В качестве наказания за нарушение запрета предусмотрен штраф до €1200 или арест.

При этом в законе не указаны конкретные символы, правоохранителям предоставили право самостоятельно определять, является ли использование символики провокацией или нет. В полиции разъяснили, что считают нарушением ношение георгиевских ленточек, символа «Z», флагов России и СССР, а также советской военной формы.