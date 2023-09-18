Петропавловск-Камчатский, 18 сентября, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Правительство Камчатского края рассказало о старте мероприятия — спутника Конгресса молодых ученых. На открытии побывал губернатор региона Владимир Солодов.

Официальная страница губернатора Камчатского края Владимира Солодова в Telegram На Камчатке открылся Конгресс молодых ученых

«Президент объявил 2022–2031 годы Десятилетием науки и технологий. Рад, что сегодня на Камчатке дали старт одному из ключевых событий в этой сфере — мероприятию — спутнику Конгресса молодых учёных», — заявил Солодов.

Официальная страница губернатора Камчатского края Владимира Солодова в Telegram На Камчатке открылся Конгресс молодых ученых

Официальная страница губернатора Камчатского края Владимира Солодова в Telegram На Камчатке открылся Конгресс молодых ученых

Официальная страница губернатора Камчатского края Владимира Солодова в Telegram На Камчатке открылся Конгресс молодых ученых

Он добавил, что такое мероприятие проводится в регионе уже во второй раз. «Камчатка — абсолютно уникальный регион, где уже существует природная исследовательская лаборатория, и поэтому он привлекает как учёных с уже состоявшимся именем, так и молодых деятелей науки», — отметил Солодов.

Официальная страница губернатора Камчатского края Владимира Солодова в Telegram На Камчатке открылся Конгресс молодых ученых

Официальная страница губернатора Камчатского края Владимира Солодова в Telegram На Камчатке открылся Конгресс молодых ученых

Официальная страница губернатора Камчатского края Владимира Солодова в Telegram На Камчатке открылся Конгресс молодых ученых

В этом году молодые люди будут работать над мониторингом цунами и прогнозированием извержения вулканов. Молодым ученым предстоит подумать над возможностями оперативного прогнозирования землетрясений и провести климатические исследования. «Убеждён, что результатом мероприятия-спутника станут прикладные технологии, которые мы будем использовать в работе геофизических, спасательных и иных служб. Желаю успехов и продуктивной работы!» — подчеркнул губернатор.

Официальная страница губернатора Камчатского края Владимира Солодова в Telegram На Камчатке открылся Конгресс молодых ученых