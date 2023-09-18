Ставрополь, 18 сентября, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Полиция города Будённовска Ставропольского края разыскивает 28-летнего военнослужащего вертолётного полка, взорвавшего гранату после ссоры с девушками. Об этом ИА Регнум сообщил источник. Собеседник уточнил, что в результате взрыва пострадали 4 человека.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«17 сентября около 23:30 в ходе конфликта 28-летний военнослужащий возле кафе «Гоголь», расположенного по адресу 7 микрорайон, д. 23, взорвал гранату. Осколочные ранения получили 4 человека», — рассказал собеседник агентства.

По данным оперативников, мужчина не поладил с двумя девушками возле кафе. Увидев агрессивно настроенного военного, один из посетителей заступился за девушек, после этого агрессивный мужчина ушёл. Однако вскоре вернулся с гранатой в руке. Мужчины попытались отобрать у военного боеприпас, но он успел его применить. Граната взорвалась, осколочные ранения получили 4 человека. Они были доставлены в ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи №1» города Буденновска.

«26-летний мужчина получил множественные осколочные ранения туловища и верхних конечностей, 23-летний — множественные осколочные ранения грудной клетки (задней поверхности), поясницы, правой ягодицы, у 29-летнего пострадавшего диагностировано осколочное ранение передней поверхности грудной клетки, а у 28-летнего — множественные осколочные ранения мягких тканей головы, левого плеча», — пояснил источник.

Жители Будённовска в местных пабликах в соцсетях утверждают, что в ночь с 17 на 18 сентября этот же военнослужащий взорвал ещё одну гранату в соседнем, 8-м микрорайоне города. По их словам, в результате взрыва были повреждены несколько автомобилей, припаркованных в одном из дворов. Официально эта информация не подтверждалась.