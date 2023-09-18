Москва, 18 сентября, 2023, 13:09 — ИА Регнум. В Кремле не располагают информацией о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщил 18 сентября на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров

«Мы не располагаем какой-то информацией на этот счёт. В любом случае администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья», — сказал Песков.

Отметив, что по этому поводу больше сказать нечего, пресс-секретарь президента заявил, что глава государства не встречался с Кадыровым. Никаких встреч Владимира Путина с главой Чечни не было.

Как сообщало ИА Регнум, в интернете появилась информация о том, что Кадыров тяжело болен. Также появились сообщения о его смерти.

Кадыров 17 сентября в качестве опровержения недостоверных сведений опубликовал видеозапись, на которой он прогуливается на свежем воздухе.