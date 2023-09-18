Брюссель, 18 сентября, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Европейская комиссия осведомлена о решении ряда стран ЕС ввести односторонние меры в отношении агропродукции Украины и оценит их. Об этом сообщила РИА Новости представитель комиссии Мириам Гарсиа Феррер.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нам известно о некоторых заявлениях государств-членов в отношении односторонних мер. Нам предстоит их проанализировать», — сообщила представитель Еврокомиссии.

Также Мириам Гарсиа Феррер заявила, что в комиссии рассчитывают обсудить спорные вопросы по украинскому зерну на встрече координационной платформы 25 сентября.

Еврокомиссия также назвала важным сосредоточиться на новой системе контроля за сельскохозяйственной продукцией Украины и призвала к сотрудничеству.

Как сообщало ИА Регнум, Европейская комиссия 15 сентября не стала продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна. В свою очередь, Украина обязалась принять меры для предотвращения скачков объёмов поставок зерна в ЕС, а также к 18 сентября представить план действий по контролю экспорта зерна в Евросоюзе.

Запрет на экспорт украинского зерна в страны Восточной Европы — Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию — Европейская комиссия ввела ещё 2 мая 2023 года. Ранее эти страны самостоятельно прекратили ввоз украинской аграрной продукции.

Замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил 18 сентября, что Киев подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября вопреки решению Еврокомиссии. Запреты, введенные тремя странами Центральной Европы, призваны защитить местных фермеров от резкого увеличения экспорта украинского зерна.