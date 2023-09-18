Москва, 18 сентября, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Россия заблокировала более $18 млрд прибыли компаний из недружественных стран, в том числе Raiffeisen Bank International ($2 млрд), Philip Morris ($775 млн) и PepsiCo ($718 млн). Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщило издание Financial Times со ссылкой на Киевскую школу экономики.

ИА REGNUM

Отмечается, что указанная сумма — прибыль компаний за 2022 год. О самой большой выручке сообщил Райффайзенбанк — $2 млрд. Американские Philip Morris и PepsiCo заработали $775 млн и $718 млн соответственно. Лидером по прибыли из всех покинувших Россию компаний стал шведский автопроизводитель Scania с $621 млн.

В общей массе представители США заняли лидирующие места по прибыли, заработав $4,9 млрд, следующими за ними стали немецкие и австрийские предприятия с $2,4 млрд и $1,9 млрд. Замкнули четвёрку представители Швейцарии с $1 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз и США заморозили российские финансовые активы после начала специальной военной операции на Украине на сумму около $300 млрд. Еврокомиссия долгое время искала правовые основания для отъёма российских активов, канцлер Германии Олаф Шольц назвал ужасно сложным вопрос возможного изъятия активов Центробанка и отметил, что никто не знает, как это сделать.

Европейский центральный банк предупредил Брюссель о возможности подрыва доверия к евро как к мировой валюте из-за заморозки российских активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Запад ограбил предпринимателей и государство, и указал, что Великобритания и другие страны обязаны их разморозить немедленно и безо всяких условий. Владимир Путин назвал средневековьем заморозку счетов российских бизнесменов за рубежом и заявил, что надёжность вложения денег внутри страны в настоящее время выше, чем за границей.

В то же время в сентябре 2023 года ИА Регнум сообщало, что глава МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет желания «угробить» доллар, а США сами перестают обеспечивать такую его роль, которая была приемлема для всех. Он подчеркнул, что Россия не выстраивает линию против Соединённых Штатов или Запада.

Позднее, 11 сентября, глава ВТБ Андрей Костин оценил перспективу остановки притока долларов в Россию и назвал это маловероятным, так как западные страны не включают в санкции производственный сектор и продолжают покупать в России нефть, газ и иные продукты. При этом, по его словам, власти ЕС перестали торопиться с введением новых санкций. Его мнение оценила магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. В беседе с ИА Регнум она отметила, что если российские власти запретят западным компаниям, уходящим из России, продавать активы, это может обернуться большими негативными последствиями.

Валишвили также указала, что в июле 2023 года доля россиян, использующих доллар для сбережений, снизилась почти вдвое, а экономически обоснованная причина переводить активы в валюту не существует. При желании диверсифицировать сбережения она посоветовала присмотреться к юаню.