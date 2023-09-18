Москва, 18 сентября, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Власти Москвы активно помогают военнослужащим, которые принимают участие в специальной военной операции. Об этом 18 сентября на торжественной церемонии вступления в должность заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

РИА Ноовсти/Евгений Биятов

«Мы активно помогаем нашим бойцам, которые находятся на передовой. Мы реально практически каждодневно защищаем вместе с Вооружёнными силами России безопасность нашего неба над Москвой», ― сказал мэр.

Ранее президент России Владимир Путин положительно оценил усилия властей Москвы и мэра Собянина по работе с гражданами в социальной сфере, включая поддержку людей старших поколений и, конечно, героев ― защитников России.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию заявил, что семья каждого из участников специальной военной операции Вооружённых сил РФ по денацификации на Украине должна быть окружена заботой и почётом. Глава государства подчеркнул, что это является долгом российских властей.

В феврале Собянин подписал указ о единых мерах соцподдержки семей участников спецоперации.

В марте во всех российских субъектах создали центры, деятельностью которых является поддержка семей участников специальной военной операции.