Москва, 18 сентября, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Торжественная церемония прошла 18 сентября в концертном зале «Зарядье».

РИА Новости/Григорий Сысоев Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии официального вступления в должность в концертном зале «Зарядье

Принимая присягу, Собянин поблагодарил жителей Москвы за высокую оценку его деятельности, которую они дали в ходе выборов.

«Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей», — сказал Собянин.

Со вступлением в должность Собянина лично поздравил президент России Владимир Путин, который приехал на церемонию.

Как сообщало ИА Регнум, в единый день голосования в Москве проходили выборы мэра. Действующий градоначальник Собянин выдвинул свою кандидатуру и заручился поддержкой 76,39% избирателей: за него проголосовали 2,5 млн человек при явке 42,5%.

За кандидата от КПРФ Леонида Зюганова проголосовали 8,11% избирателей, за Бориса Чернышова (ЛДПР) — 5,61%, за Владислава Даванкова («Новые люди») — 5,34% и за Дмитрия Гусева («Справедливая Россия — За правду») — 3,93%.