Москва, 18 сентября, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Москве предстоит пятилетний период активного продвижения реновации, что изменит качество жизни населения, заявил президент России Владимир Путин 18 сентября, поздравляя Сергея Собянина со вступлением в должность мэра столицы после переизбрания.

Известия/Константин Кокошкин

«Знаю, что предстоящие пять лет станут в Москве временем активного продвижения программы реновации. А это также новое, более высокое, качество жизни людей, комфортные и современные дома, улицы, скверы», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что у столицы особая роль в этой сфере, так как она задаёт стандарты и практики, которые будут полезны в других городах страны.

Программу реновации в Москве запустили для переселения жителей из старых домов в новые. Собянин 7 сентября сообщил, что более 87 тысяч человек получили новое жилье по этой программе.

В августе заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в рамках программы реновации на территории бывшей промзоны «Прожектор» создадут жилые и общественно-деловые объекты. Там планируют возвести 312 тысяч квадратных метров жилья.