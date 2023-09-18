Москва, 18 сентября, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Супруга командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады Андрея Кондрашкина Дина рассказала, как муж после серьёзного ранения второй раз оказался на фронте. В беседе с ИА Регнум она отметила, что ранение полковник получил в самом начале спецоперации, но всё равно принял решение затем вернуться на передовую.

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Также супруга военного рассказала, что уже сообщила детям, что их отец погиб.

«Получив ранение в начале СВО, он вернулся домой. Здесь он почти год проучился в Академии, а потом вернулся на фронт. Мы с ним старались хоть как-то общаться, пока он был на спецоперации. Мне тяжело говорить об этом. Наши дети уже все знают, я им сообщила о том, что папа погиб», — сказала женщина.

Ранее ИА Регнум писало, что причиной смерти полковника стал прилёт дрона.

О гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады сообщил ранее заместитель главы управления Росгвардии в Донецкой Народной Республике Александр Ходаковский. Он выразил соболезнования семье и рассказал, что за время службы он и Андрей Кондрашкин стали друзьями.

Андрей Кондрашкин родился 23 июня 1979 года. В 2001-м окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени В. Ф. Маргелова, после чего принимал участие в контртеррористической операции в Чечне. С 2015 по 2019 год командовал 108-м гвардейским десантно-штурмовым Кубанским казачьим полком и 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией. В 2019 году его назначили на должность замкомандира 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. С 2020 по 2021 год — командир 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.