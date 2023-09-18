Москва, 18 сентября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил мэра Москвы Сергея Собянина со вступлением в должность. Как глава государства заявил в понедельник, 18 сентября, победа на выборах показала, насколько сильную поддержку он имеет у москвичей.

«Я рад лично поздравить вас со вступлением в должность мэра Москвы. На прошедших выборах за вас отдали голоса более чем 75% избирателей. Такой высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение ваших инициатив, планов и результатов работы», — сказал Путин.

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Президент отметил, что, благодаря работе столичного мэра, в Москве последовательно создаётся прогрессивная среда, которая ощутимо опережает многие столицы мировых государств. Глава государства заявил, что и в дальнейшем рассчитывает, что деятельность Собянина будет столь же успешной.

«Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы. Я хочу это подчеркнуть — именно ощутимо опережает многие мировые значимые агломерации», — указал Путин.

О том, что глава государства лично поздравит мэра, сообщил в тот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Собянин стал лидером выборов мэра Москвы 10 сентября с более чем 2 млн голосов. Москвичи продемонстрировали рекордную явку, составившую 3 285 128 человек. После этого мэр поблагодарил штаб поддержки и заявил, что всем предстоит большая и трудная, но интересная совместная работа. Позднее стало известно, что Собянин победил на выборах мэра с 76,39% голосов. Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова отметила, что он победил безоговорочно во всех районах Москвы.

На прошлых выборах мэра Москвы в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.