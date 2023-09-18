Тарбагатайский район, Бурятия, 18 сентября, 2023, 12:18 — ИА Регнум. В Бурятии в дорожно-транспортном происшествии погибли три подростка. Аварию устроила 21-летняя девушка, которая управляла автомобилем без прав. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ГИБДД.

УГИБДД Бурятии

ДТП произошло около 23 часов 17 сентября в Тарбагатайском районе.

«Водитель автомобиля «Хонда Аккорд», следуя по улице Октябрьской посёлка Николаевский, не справилась с управлением и совершила наезд на бетонный забор», ― уточнили в ведомстве.

В результате аварии трое несовершеннолетних пассажиров ― девочка 14 лет, мальчики 14 и 16 лет ― от полученных травм скончались на месте. Ещё одного 15-летнего подростка госпитализировали в больницу в состоянии комы.

Выяснилось, что водитель не имела водительских прав.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа в деревне Каменке Троицкого административного округа Москвы водитель минивэна Toyota Isis не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в фонарный столб, в результате чего пострадали шестеро детей. С места аварии вертолётом в специализированное лечебное учреждение столицы эвакуировали двух детей — мальчика и девочку-подростка.

В Ершове Саратовской области 16 сентября водитель автомобиля LADA Largus на большой скорости врезался в опору ЛЭП. Три человека погибли. Ещё трёх пассажиров и водителя с травмами в тяжёлом состоянии доставили в больницу.