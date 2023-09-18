Москва, 18 сентября, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил 18 сентября, что глава государства Владимир Путин поздравит мэра Москвы Сергея Собянина со вступлением в должность в своём выступлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Разумеется, президент поздравит мэра, будет его выступление», — заявил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, Собянин стал лидером выборов мэра Москвы 10 сентября с более чем 2 млн голосов. За период проведения выборов москвичи продемонстрировали рекордную явку, составившую 3 285 128 человек. После этого он поблагодарил штаб поддержки и заявил, что со многими его сотрудниками он прошёл длинный путь и всем предстоит большая и трудная, но интересная совместная работа. Позднее стало известно, что Собянин победил на выборах мэра с 76,39% голосов. Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова на следующий день отметила, что он победил безоговорочно во всех районах Москвы.

На прошлых выборах мэра Москвы в 2018 году Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 582 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.