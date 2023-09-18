Москва, 18 сентября, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам на брифинге, что размышления канцлера Германии Олафа Шольца об условиях для начала мирных переговоров по Украине вряд ли говорят о том, что ФРГ понимает реальное положение дел.

РИА Новости/Алексей Даничев

«Вряд ли эти размышления говорят о том, что германская сторона понимает реальность, понимает реальное положение дел на земле», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к словам канцлера, назвавшего основным условием начала переговоров между Россией и Украиной вывод российских войск.

Олаф Шольц заявил 17 сентября, что Россия должна вывести войска с Украины — и только тогда возможно начало мирных переговоров.

С аналогичным заявлением 17 сентября выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Если Россия выведет войска с Украины, то наступит мир, а если Украина перестанет бороться, она перестанет и существовать, сказал он.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров. Для начала таких переговоров Киев должен отменить собственный запрет на ведение диалога с Россией.

После слов канцлера Германии о том, что российские военные должны покинуть территорию Украины, председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов предложил поднять вопрос о деоккупации ГДР. Он отметил, что при объединении Германии просто сломали стену в Берлине, которая проходила по границе двух государств — ГДР и ФРГ.

Член Совфеда Сергей Цеков после слов Шольца о мире на Украине заявил 18 сентября, что германский канцлер неблагодарен, необъективен и недальновиден.