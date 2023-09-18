Москва, 18 сентября, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Архитектура Совета Безопасности ООН нуждается в изменениях для повышения эффективности, но для этого необходим консенсус всех государств — участников организации. Об этом заявил на брифинге 18 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Белого дома о планах президента США Джо Байдена поднять вопрос об изменениях в кадровом составе Совбеза ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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